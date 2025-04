Rinnovo Baroni, torna la pace tra il tecnico e la Lazio dopo la fase burrascosa. Prolungamento pronto? La situazione

Rinnovo Baroni, dopo una fase burrascosa scaturita dalla debacle di Bologna il futuro del tecnico torna a essere delineato? La situazione attuale

La sconfitta di Bologna e gli annessi malumori tra tifosi e società, avevano creato delle forti tensioni portando a pensare che il futuro di mister Baroni alla Lazio fosse ai titoli di coda.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport però, il tecnico invece sembra riavere di nuovo in mano il suo futuro nella capitale, visto che risulterebbe essere tornato di nuovo sereno il rapporto tra lui e il club biancoceleste.

In realtà però spiega il quotidiano, il futuro di Baroni non è mai stato realmente in bilico, con il dirigente che lo ha fatto capire in diverse situazioni anche alla squadra, e il rinnovo verrà definito a fine stagione ricordando che il mister ha un contratto che scade nel 2026 e che entrambe le parti non vogliono partire con l’incertezza del contratto a scadenza