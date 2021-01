Rinnovo Acerbi, il difensore pronto al prolungamento: ecco quando arriverà

Francesco Acerbi potrebbe rinnovare presto con la Lazio. Il difensore è pronto a firmare: ecco quando potrebbe arrivare

Dentro e fuori dal campo, ad Acerbi è bastato poco per conquistare la Lazio e i suoi tifosi. Il difensore biancoceleste, simbolo della squadra di Simone Inzaghi, è una delle certezze in difesa e non solo. Fare a meno di lui, per il club, è impossibile: per questo motivo presto potrebbe arrivare il rinnovo di contratto.

Come spiega il Corriere dello Sport, alla chiusura del mercato Acerbi firmerà il suo nuovo contratto: prolungamento per altri cinque anni, si arriverà fino al 2026.