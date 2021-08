Rinnovi Lazio, il punto sui contratti dei giocatori biancocelesti

Il punto sui rinnovi di contratto per i giocatori della Lazio a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione 2021-2022

Mancano ormai solamente sei giorni all’inizio della nuova stagione 2021-2022 e la Lazio sta piano piano tirando fuori la testa per mostrare il suo nuovo volto, scolpito da Maurizio Sarri. Inoltre, la società sta continuando a lavorare per continuare ad abbellirla, ponendo la propria attenzione anche sul punto rinnovi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il prolungamento di Marusic ed Akpa-Akpro fino al 2025 è ormai cosa fatta, mentre rimangono in ballo i contratti di Luiz Felipe e Thomas Strakosha. Col difensore brasiliano sembra esserci un accordo di massima con la società, anche se un’offerta di almeno 30 milioni da parte di una pretendente potrebbe far vacillare i biancocelesti; per il portiere albanese, invece, la situazione è un po’ più complicata, con la scadenza prevista nel 2022 e la possibilità che non arrivi la firma. Le prossime settimane saranno decisive anche per questo.