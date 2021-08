Infortuni Lazio, il punto in vista di Empoli: Cataldi e Marusic out

Il punto sugli infortuni dei giocatori della Lazio in vista della prima giornata di campionato contro l’Empoli

Mancano ormai solamente sei giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A. La nuova Lazio di Maurizio Sarri se la vedrà contro l’Empoli al Castellani, per quella che sarà la sua prima uscita in una competizione ufficiale. Tuttavia, a pochi giorni dal fischio d’inizio del match, la squadra deve fare i conti con alcuni infortuni.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport in seguito al match amichevole di ieri contro il Sassuolo, i biancocelesti devono fare i conti con diverse assenze. Su tutte, quelle di Adam Marusic, out anche ieri per un affaticamento muscolare da monitorare, e Danilo Cataldi, alle prese con uno stiramento al retto femorale. I due, molto probabilmente, saranno out per la prima giornata di campionato.