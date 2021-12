Rinnovi Lazio: da Marusic a Luiz Felipe, le ultime in casa biancoceleste

In casa Lazio tengono banco i casi rinnovi da quelli in via di definizione a quelli dove l’accordo è lontano, la situazione

Chi va via e chi resta. In casa Lazio tengono banco i casi rinnovi da quelli in via di definizione a quelli dove l’accordo è lontano. Come riporta il Tempo quello di Marusic il cui contratto scadraà a giugno è quello più vicino alla definizione. L’esterno montenegrino ha già un accordo di massima con la società per il prolungamento del contratto fino al 2026, merito degli ottimi rapporti tra il suo agente Kezman e Tare.

Difficile invece il rinnovo di contratto di Strakosha, così come complicato quello di Luiz Felipe, soprattutto in virtù dell’interesse del Milan dopo l’infortunio di Kjaer. Viste le ultime prestazioni poi, è difficile pensare che verrà rinnovato il contratto di Patric, mentre l’accordo con Reina si allungherà automaticamente di un anno in caso di arrivo in zona Europa.