Rinnovi Lazio, in arrivo due firme. Adesso i biancocelesti pensano a blindare quei giocatori: ultimi aggiornamenti

Rinnovi Lazio, in arrivo due firme in casa biancoceleste. I capitolini ora blindano i loro calciatori: tutte le ultime novità in merito

Dopo la chiusura del mercato, in casa Lazio si pensa a blindare quelli che in rosa ci sono già. E’ tempo di rinnovi per il club capitolino, come spiega l’edizione odierna di Repubblica edizione Roma.

I biancocelesti sono pronti a metterci la firma per Marusic e Mandas, i cui prolungamenti dovrebbero essere annunciati a stretto giro. Annuncio atteso nei prossimi giorni/prossime settimane.