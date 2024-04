Rinforzi e obiettivi per la Lazio 2024/25. Tutti i dettagli in vista della sessione di calciomercato estiva

La formazione della Lazio, attualmente al settimo posto in classifica nel campionato di serie A, ha iniziato la stagione sotto la guida di Maurizio Sarri, partecipando anche a competizioni come la Coppa Italia e la Champions League. Nella Coppa Italia è attualmente impegnata nella semifinale e giocherà la gara di ritorno all’Olimpico contro la Juventus dopo aver perso l’andata allo Stadium di Torino con il risultato di 2 – 0. Per quanto riguarda la Champions League, la formazione biancoceleste era inserita nel girone E della competizione, insieme a Atletico Madrid, Celtic e Feyenoord, ed ha terminato al secondo posto alle spalle degli spagnoli. Negli ottavi di finale la Lazio ha incontrato il Bayern Monaco vincendo l’andata per 1 – 0 ma venendo sconfitta nel ritorno dalla formazione tedesca per 3 – 0 e quindi eliminata dalla competizione. Maurizio Sarri si è dimesso dopo la sconfitta in campionato in casa dell’Udinese il 12 marzo scorso ed al suo posto è subentrato Igor Tudor, in precedenza allenatore dell’Olympique Marsiglia, che ha siglato un contratto valido fino a giugno 2025 e sarà quindi uno dei protagonisti del prossimo calcio mercato, che vedrà una ricostruzione importante della rosa per provare a ripartire dopo una stagione abbastanza deludente rispetto alle aspettative di società e tifosi dopo la bella cavalcata di quella precedente. Una ricostruzione della quale dovrà tener conto anche chi ama divertirsi scommettendo sul calcio online.

Il mercato invernale della Lazio

La sessione invernale del mercato della Lazio è stata priva di colpi importanti sia in entrata che in uscita e molti dei giocatori che sono rientrati per fine prestito, sono stati nuovamente ceduti, come nel caso di Zanchetta e di Petrucci. In questa sessione si erano fatti nomi di giocatori di livello che potevano far compiere un salto di qualità, ma le condizioni poste dalla società non hanno permesso nessun arrivo, e il reparto degli esterni d’attacco, quello che aveva maggior bisogno di innesti, è rimasto invariato. Uno dei nomi era quello di Candreva, ma si puntava chiaramente a far rientrar

e in Italia Federico Bernardeschi, ex Fiorentina e Juventus, ed attualmente nelle file del Toronto. Affare che si è però fermato in quanto le condizioni fisiche di Bernardeschi non erano tali da poter offrire immediatamente un buon contributo alla causa biancoceleste.

Il prossimo calciomercato della Lazio

La sessione estiva di calciomercato per la stagione 2024 / 2025 dovrebbe essere molto importante per la società del presidente Lotito, che si trova a dover fare i conti con diverse uscite, alcune delle quali già definite. Tra queste anche l’addio di Felipe Anderson, che ha annunciato di non aver trovato l’accordo con la società e l’intenzione di fare ritorno in Brasile con il Palmeiras. Notizia che ha lasciato di stucco anche la Juventus che sembrava essere la squadra nella quale il brasiliano si doveva trasferire. Altro addio in casa laziale è quello di Luis Alberto, che ha annunciato di coler andare via a fine stagione provocando la piccata risposta del presidente Lotito che ha ricordato al giocatore il contratto attualmente in essere. In generale, dopo le dimissioni di Sarri, l’ambiente Lazio si trova a dover fare i conti con un certo nervosismo e sembra certa una rivoluzione tecnica che il direttore sportivo Fabiani ha già iniziato a preparare. Paradossalmente anche l’addio annunciato di Felipe Anderson, ha consentito alla Lazio di trovare un accordo per il rinnovo del contratto con Zaccagni,

giocatore anche nel giro della nazionale di Luciano Spalletti.

Le mosse della Lazio per il reparto difensivo

Le indiscrezioni che si susseguono giorno dopo giorno per la sessione di mercato estiva, per la difesa biancoceleste vedono un possibile arrivo di un giovane 21enne croato, Mauro Perkovic, prospetto appartenente alla Dinamo Zagabria e segnalato da mister Tudor, che stima molto questo difensore che è già stato convocato varie volte dalla nazionale croata Under 21. Perkovic, terzino di ruolo ma adattabile anche come centrale, potrebbe arrivare a Roma per una cifra oscillante tra 5 e 7 milioni di euro. Nel reparto difensivo si dovrebbero verificare anche gli addii alla maglia biancoceleste come quello dell’albanese Hysai.

Le mosse della Lazio per il centrocampo

Nel reparto di centrocampo la Lazio potrebbe mettere a segno un colpo importante in entrata a parametro zero. Il nome in gioco è quello di Ibrahima Sissoko, attualmente in forza ai francesi dello Strasburgo. Per lui, in scadenza di contratto al 30 giugno, sarebbe necessario arrivare ad un ingaggio di circa 700mila euro, sicuramente alla portata delle casse della Lazio. Altro nome possibile, stando alle indiscrezioni, sarebbe quello dell’ex atalantino Robin Gosens, attualmente nelle file dell’Union Berlino. Un esterno di centrocampo sul quale la Lazio è tornata dopo i contatti avuti nello scorso mercato invernale, è Cambiaghi, giocatore attualmente in prestito all’Empoli, ma di proprietà dei bergamaschi dell’Atalanta. Un nome che piace anche al tecnico Tudor e che potrebbe concretizzarsi sulla base di una offerta di almeno 10 milioni di euro. L’eventuale “fumata bianca” per questo affare, potrebbe arrivare nel giro di alcune settimane.

Le mosse della Lazio per il reparto offensivo

Una delle mosse che si stanno preparando per il reparto offensivo del club riguarda due attaccanti attualmente della Salernitana. Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste ha infatti nel mirino sia il centravanti Boulaye Dia, che è attualmente in rotta con il proprio club ed il cui cartellino ha un costo di circa 10 milioni di euro, Loum Tchaouna, punta classe 2003 che può giocare anche nel ruolo di ala. Per questi due giocatori il ds laziale ha già avviato i primi contatti con Iervolino. Un altro nome molto caldo in questo momento è quello dell’attuale centravanti del Genoa e della nazionale azzurra, che andrebbe a sostituire in quel ruolo lo storico capitano Ciro Immobile che dovrebbe lasciare il club. Un affare che richiede una cifra importante, circa 25 milioni di euro, per convincere il Genoa a cedere il suo centravanti. Oltre al problema del costo si intravede anche quello della concorrenza da parte sia di club italiani che europei.