Rincon: «Le parole dell’avvocato della Lazio? Abbiamo rispettato le regole»

Sulle pagine di Tuttosport è intervenuto Rincon, centrocampista del Torino. Le sue parole su quanto accaduto con la Lazio e sulle parole di Gentile.

«Bisogna stare molto attenti alle parole che si dicono, non si possono dire a caso. Non sta a me rispondere all’avvocato della Lazio, io posso dire che siamo persone serie e che abbiamo fatto tutto ciò che ci hanno detto di fare, rispettando le regole. Bisogna stare molto attenti. Giocarci la salvezza contro la Lazio? Speriamo di essere già salvi. Non siamo in condizione di fare dei conti. Nessuna paura, solo rispetto per gli avversari».