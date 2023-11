Rimedio sul derby di ieri: «L’atteggiamento delle due squadre mi ha fatto rivenire in mente le stracittadine anni 90, ecco perchè»

Rimedio, il giornalista Rai alla luce della stracittadina di ieri analizza il match nel dettaglio ai microfoni della Domenica Sportiva

Ai microfoni della Domenica Sportiva, queste le parole di Alberto Rimedio riguardo Lazio-Roma:

PAROLE – Ricordava quei derby degli anni ’90 quando c’è stata una sequenza lunga di pareggi con le squadre che facevano di tutto per non vincere. È sembrata una situazione simile ignorando l’opportunità di fare un grande salto in classifica. Possibilità non sfruttata dalle due squadre che hanno pensato solo a non perdere, erano terrorizzate dall’ipotesi sconfitta, visto che adesso c’è anche la sosta di due settimane