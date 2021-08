Rimborso abbonamenti: il comunicato ufficiale della Lazio

Rimborso abbonamenti: la Lazio ha comunicato ufficialmente le modalità di sostituzione o rinnovo del voucher

La Lazio ha diramato un’importante comunicato riguardo alle modalità di rimborso degli abbonamenti. Ecco il testo completo:

«La S.S. Lazio comunica che, a seguito della proroga della scadenza della validità del voucher per l’acquisto dei biglietti, è necessaria la sua sostituzione presso il nuovo partner di biglietteria Vivaticket.

Tutti coloro che sono in possesso del vecchio voucher, non utilizzato per l’acquisto di merchandising, riceveranno una mail con il nuovo voucher.

Il nuovo voucher si potrà utilizzare per acquistare i biglietti esclusivamente presso il sito sslazio.vivaticket.it e i Lazio Style 1900 Official Store».