Nazionali Lazio, ecco quando è previsto il rientro di Marusic e Hysaj

Nazionali Lazio, Hysaj e Marusic saranno i primi a rivedersi a Formello: ecco quando è previsto il rientro nella Capitale

Come riporta Il Messaggero, comincia a delinearsi il programma dei ritorni dei vari giocatori della Lazio impegnati con le Nazionali.

I primi a rientrare a Formello, nella giornata di lunedì, saranno Hysaj e Marusic (il cui ultimo impegno è fissato per domenica). Per loro inizialmente previsto un programma di scarico per poi riaggregarsi al gruppo.