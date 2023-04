Riedle: «Segnare alla Juventus mi regalava grande soddisfazione». Le parole dell’ex Lazio in vista della partita di stasera

Intervistato dal Corriere dello Sport Karl-Heinz Riedle, ex giocatore della Lazio, ha parlato in vista della partita di stasera tra gli uomini di Sarri e la Juve di Allegri, raccontando anche della sua esperienza con la maglia biancoceleste. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Il gol più bello messo a segno con la maglia della Lazio fu in un match casalingo contro il Napoli, ma le reti più importanti furono quelle contro la Vecchia Signora. dell’1-0. Un gol che risulterà decisivo. Segnare alla Juventus mi regalava grande soddisfazione. Perché i bianconeri erano una delle squadre più forti in Italia. E in quegli anni poi cerano tanti miei connazionali: Kohler, Hassler. La mia Lazio era una squadra che stava provando a crescere e il campionato italiano in quegli anni rappresentava il meglio. Quando affrontavamo Juventus, Milan, Inter, davamo sempre qualcosa in più. E lo stadio poi era davvero incredibile »

SUL GOL DEL 3 NOVEMBRE 1991– «Sempre di testa rimanendo qualche secondo di più in volo rispetto ai difensori della Juve. Era una delle mie doti naturali rinforzata con il lavoro sin da bambino. Ho lavorato tantissimo per sviluppare la forza nelle gambe. Oltre al calcio poi, mi allenavo anche nel salto in alto e le ore passate esercitarmi in questa disciplina sono state decisive. Sicuramente quel tipo di allenamento mi ha aiutato per sviluppare la capacità di restare in volo »