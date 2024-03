Richarlison shock: «Ero depresso e stavo pensando seriamente di...»

Richarlison, il calciatore brasiliano racconta in un intervista un aneddoto shock che lo riguarda: Ecco di che si tratta

Ai microfoni di Espn Brasil ha parlato Richarlison, il quale rilascia un racconto shock durante una lunga intervista. Ecco cos’ha detto

PAROLE – Avevo giocato un Mondiale, ero all’apice, ma dopo sembrava che fosse crollato tutto. Avevo raggiunto il limite, non dico che pensassi di farla finita ma ero in depressione e volevo mollare tutto. Anzichè andare ad allenarmi volevo rimanere a casa, tornare nella mia stanza, non sapevo cosa mi passasse per la testa