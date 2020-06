Coronavirus, Ricciardi: «Forse in autunno le prime dosi del vaccino»

Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’OMS, ha aggiornato la situazione relativa al vaccino per il Coronavirus

Affinchè il capitolo Coronavirus si possa definire chiuso una volta per tutte, serve che arrivi in commercio il vaccino relativo. Ai microfoni di Rai 3 Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’OMS, ha aggiornato la situazione.

Queste le sue parole: «L’Europa è molto più avanti degli Stati Uniti e ci stiamo organizzando affinché una parte sostanziale venga prodotto in Italia. Devo dire con piacere che in questo caso l’Europa è avanti rispetto agli Stati Uniti, perché il vaccino che si sta sviluppando, quello che vede unita l’Università di Oxford in collaborazione con un’azienda di Pomezia è in una fase di sviluppo più avanzata rispetto all’altro. Se vanno le cose bene in autunno-inverno potremmo avere le prime dosi e naturalmente anche quelle per gli italiani. Asintomatici raramente trasmettono il Covid? Dall’Oms si è avuta una risposta inaccurata e sbagliata.La trasmissione da asintomatici è invece tipica di questo virus e proprio ciò lo differenzia da Sars e Mers. L’Oms va criticata, ma sostenuta».