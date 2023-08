Ricci-Lazio, Cairo fa chiarezza: «Lotito mi ha contattato ma il ragazzo non è in vendita»

Cairo, il presidente del Torino fa il punto della situazione riguardo Ricci che piace molto alla Lazio: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Urbano Cairo fa chiarezza riguardo Ricci, il quale è accostato alla Lazio in questa sessione di calciomercato, le sue dichiarazioni

PAROLE – Non è mai stato sul mercato . Io non ho mai detto nulla, non è che tutti i giorni devo rispondere agli articoli che leggo. Ad un certo punto Lotito ha fatto una telefonata e l’ho incontrato, ma poi non ci siamo più visti. Non avevamo intenzione di venderlo