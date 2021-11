Montolivo: «Per Sarri Immobile è indispensabile»

Riccardo Montolivo, ex centrocampista e oggi commentatore per DAZN, ha parlato dell’importanza di Immobile per il gioco di Sarri

Riccardo Montolivo, ex centrocampista di Fiorentina e Milan tra le altre e oggi commentatore per DAZN, ha analizzato l’importanza di Ciro Immobile per il gioco di Maurizio Sarri. Le sue parole:

«Immobile è sempre decisivo. La Lazio è una squadra che crea tanta mole di gioco, ma serve uno che alla fine la butta dentro. L’assenza di Ciro contro la Juventus si è sentita eccome».