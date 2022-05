Riccardo Cucchi, noto giornalista di fede laziale, ha ricordato con commozione lo scudetto vinto dalla Lazio nel 2000

Riccardo Cucchi, giornalista di fede biancoceleste, ha ricordato lo scudetto vinto dalla Lazio nel 2000: emozioni indescrivibile anche a distanza di 22 anni.

«Indimenticabile. Per tutti i laziali. E quindi anche per me. Grazie Lazio!».