Cucchi su Milinkovic: «Non è strano che giochi ancora alla Lazio» FOTO

Riccardo Cucchi ha risposto per le rime su Twitter a chi si chiedeva come fosse possibile che Milinkovic giocasse da 7 anni nella Lazio

Infuocato botta e risposta quello avvenuto su Twitter tra Riccardo Cucchi, storico giornalista di fede laziale, e Michele Fusco, membro di Juventibus. Il giornalista ha ribattuto all’insinuazione secondo cui fosse difficilmente comprensibile che Milinkovic giocasse per il settimo anno consecutivo nella Lazio.

«Michele, non è incredibile. Ci sono calciatori che si legano alla loro società. E soprattutto sposano un progetto tecnico. Brutta, pessima riflessione. Rispetti anche chi non tifa per la sua Juventus. Ci sono anche gli altri senza i quali, tra l’altro, la Juve giocherebbe da sola». Di seguito il botta e risposta.