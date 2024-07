Cucchi su Baroni: «Per lui l’occasione della vita, il suo ENTUSIASMO può essere un VANTAGGIO»

Le parole in esclusiva di Riccardo Cucchi sull’arrivo di Marco Baroni sulla panchina della Lazio: «L’età può incidere, ma…»

Riccardo Cucchi ha parlato in esclusiva alla nostra redazione: di seguito le sue parole su Marco Baroni, nuovo tecnico della Lazio.

Se dovessi esprimerti su Marco Baroni, perchè secondo te l’ex Verona dovrebbe essere il tecnico giusto al momento giusto per la Lazio?

«Per Baroni la Lazio rappresenta una grandissima e ghiotta occasione che arriva a 61 anni. Il tecnico toscano, fino ad ora, ha fatto una carriera brillante nelle squadre che ha allenato raggiungendo sempre l’obiettivo stabilito. L’entusiasmo dell’ex Verona può essere un enorme vantaggio per la squadra biancoceleste, ma al tempo stesso la sua età anagrafica può incidere. Ma anche in questo caso il giudizio è da rimandare più in là».

CONTINUA A LEGGERE SU L’INTERVISTA