Cucchi: «L’assenza di Immobile pesa, staff medico pessimista»

Riccardo Cucchi, noto giornalista di fede biancoceleste, ha commentato l’infortunio di Immobile ieri contro l’Udinese: le sue parole

Intervenuto a Goal di Notte su TMW Radio, NSL e Teleuniverso, Riccardo Cucchi ha parlato così dell’infortunio di Immobile:

«Ho avuto la netta sensazione di un cambiamento nel secondo tempo senza Immobile. Non è solo il realizzatore, è importante sul piano tattico, per dare profondità e prendersi molta responsabilità. La Lazio è stata diversa, l’assenza peserà e mi auguro che non sia lunga. Nello staff medico biancoceleste ho visto pessimismo. Ora Sarri dovrà giocare senza una punta di riferimento; questa mobilità davanti per tamponare l’assenza del capitano può essere una soluzione».