Galopeira rosica e attacca Taylor: lo sfogo dopo Siviglia Roma

Riccardo Angelini, per tutti Galopeira, ha criticato l’arbitraggio di Taylor nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma

Intervenuto a TeleRadioStereo, Riccardo Angelini, per tutti Galopeira, ha fortemente criticato la direzione di gara dell’arbitro Taylor nella finale di Europa League di ieri sera tra Roma e Siviglia:

«Siviglia e Roma sono state squadre sullo stesso livello. Ieri sera c’è stata un’esecuzione da parte dell’arbitro. Il rigore è stato fatto ricalciare, dopo che il portiere Bono in occasione dei rigori di Ibanez o Mancini, non ricordo bene, ha fatto il balletto da un palo all’altro. Arbitro imbarazzante. La gestione di gara di ieri è da “strappo del tesserino”. La differenza la fa l’arbitro. In occasione del fallo di mano l’arbitro fa con coerenza quello che ha fatto tutta la partita. Se all’82 mi dai quel rigore io non vado neanche ai supplementari. Per me la partita di ieri è stata equilibrata ma è stata fortemente decisa dall’arbitro. Per me ha inciso più di qualsiasi giocatore della Roma e del Siviglia, ci sono dei condizionamenti che incidono in modo determinante».