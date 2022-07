Ricavi diritti TV, ecco quanto incassa la Lazio: la classifica

Ricavi diritti tv: ecco i numeri della Lazio relativi all’ultima stagione di Serie A. La classifica completa

La stagione si è conclusa e tra le varie voci del bilancio delle società, ci sono anche i ricavi derivanti dai diritti tv. Rispetto alla Premier League, la Serie A ha ancora molto lavoro da fare: il divario tra i due campionati è ancora molto ampio. Come si legge su Calcio&Finanza, si va da oltre 3 miliardi di euro per il torneo d’Oltremanica ai 939 milioni di euro per i club nostrani. Di seguito la classifica dei ricavi delle varie squadre di Serie A: ecco quelli della Lazio.

Inter – 84.201.834 euro

Juventus – 77.950.33 euro

Milan – 77.808.249 euro

Napoli – 68.542.060 euro

Roma – 64.098.671 euro

LAZIO – 58.879.797 euro

Fiorentina – 51.178.381 euro

Atalanta – 48.848.410 euro

Torino – 43.511.689 euro

Sampdoria – 38.588.735 euro

Bologna – 38.362.428 euro