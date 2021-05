Ribery, sfida alla Lazio per la salvezza, ma sguardo rivolto al futuro

Franck Ribery questa sera affronterà la Lazio con la maglia della Fiorentina, ma il suo futuro sembra sempre più biancoceleste

La Lazio questa sera affronterà in trasferta la Fiorentina, nella gara valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Di fronte, gli uomini di Simone Inzaghi si troveranno con la maglia numero 7 anche Franck Ribery, che tenterà in ogni modo di segnare un gol come all’andata, per regalare la salvezza alla Viola.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’attaccante francese il futuro sembra sempre più biancoceleste. Il club del presidente Lotito, infatti, avrebbe già iniziato a sondare il terreno per un possibile acquisto del giocatore. A giugno scadrà il suo contratto con la Fiorentina e avrà un incontro con il presidente Commisso: tuttavia, in caso di qualificazione in Champions League, la Lazio potrebbe fare sempre più gola all’ex Bayern Monaco, che potrebbe giocare un’altra stagione ad altissimo livello.