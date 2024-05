Reus, parla l’agente: «Marco in serie A? La situazione attuale è questa»

Reus, il manager del giocatore tedesco fa chiarezza sul futuro di quest ultimo rilasciando queste parole a riguardo

Ai microfoni di dotsport ha parlato il manager di Reus, il quale ha fatto il punto sul futuro del tedesco rilasciando queste parole

FUTURO – Non giocherà più in Bundesliga. Questo è certo. In Germania lui appartiene solo a un club, il Dortmund. Il resto ce lo dirà il tempo. Lui è un giocatore eccezionale, ha una grande personalità. In campo e fuori. Ama il calcio. Nell’ultima partita ha segnato un gol bellissimo e servito due assist. Ma prima che si parli del futuro, vuole terminare la stagione con il Dortmund. Anche perché, specie in Champions, ci si gioca davvero, davvero tanto