Retroscena Lazio, anche Sarri ora crede alla Champions: ha detto questo allo staff. Ma occhio alle classifiche avulse

Senza sapere ancora cosa accadrà sul -15 della Juve in modo definitivo, classifiche avulse, scontri diretti e differenza reti per la Lazio potrebbero contare eccome, guai a dilapidare altri rigori come quello di Luis Alberto.

Ne hanno parlato domenica sera in una riunione Sarri e il suo staff tecnico, che incominciano a credere di più nel piazzamento Champions. «Con questo spirito ci possiamo togliere delle soddisfazioni»,l’apertura di Maurizio.