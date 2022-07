Retroscena Romagnoli, Patric: «L’ho incontrato in vacanza e gli ho detto di venire»

Il difensore della Lazio Patric ha svelato un retroscena sull’arrivo in biancoceleste di Romagnoli

Nel corso della speciale di DAZN sui ritiri delle squadre di Serie A, il difensore della Lazio Patric ha svelato un retroscena sull’arrivo in biancoceleste di Romagnoli.

MERCATO – «Sono arrivati anche giocatori nuovi e noi che ormai sappiamo quello che vuole il mister possiamo dargli una mano. Un anno fa era una cosa nuova per tutti. Romagnoli? Quest’estate ci siamo incontrati e gli ho detto che doveva venire e che ci saremmo divertiti. Per me è un piacere. Lui, Casale e Mario Gila sono forti. Lo spagnolo lo conosco ed è un bravissimo ragazzo. Siamo pronti a divertirci».

