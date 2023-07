Retroscena Milinkovic, gioco al rialzo fino all’ultimo con l’Al Hilal. Ecco la cifra chiesta da Lotito. Per il cartellino del centrocampista il patron aveva chiesto 45 milioni

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, quando era pronta la documentazione, firmata poi nel pomeriggio di ieri, il patron della Lazio Claudio Lotito è andato al rialzo con l’Al Hilal. Per il cartellino di Milinkovic aveva chiesto 45 milioni contro i 40 che erano stati concordati, dopo che il club arabo aveva raggiunto l’accordo completo per l’ingaggio.

Il presidente capitolino non voleva scendere da 45, l’Al Hilal non voleva andare oltre i 40 milioni, una telefonata di Milinkovic sarebbe servita per chiedere una soluzione rapida. E alla fine è stata trovata una soluzione a metà strada: dovremmo essere sui 42 milioni.