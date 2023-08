Retroscena Luis Alberto: chiamata a Sarri in Inghilterra. Ma Mau ora si sente tradito: le ultime sulla vicenda

Sulle colonne del Il Messaggero possiamo trovare un retroscena sulla situazione Luis Alberto–Lazio, in continua evoluzione da qualche giorno a questa parte.

Sembrerebbe che lo spagnolo, non partito per la trasferta in Inghilterra, avrebbe telefonato a Maurizio Sarri per chiedere al tecnico un aiuto sulla sua situazione con il club. Il mister non ha voluto fare niente, e a quanto possiamo leggere, si sarebbe sentito tradito dal comportamento del giocatore spagnolo, dopo averlo “coccolato” ed avergli virtualmente dato la fascia da vice-capitano.