Retroscena Lazzari, è arrabbiato con Sarri: ecco il motivo. Il giocatore biancoceleste non avrebbe preso bene l’esclusione dalla partita al Bentegodi

Come riporta Il Messaggero Manuel Lazzari sarebbe arrabbiato per il suo mancato ingresso nella partita contro il Verona al Bentegodi, Sarri non ha fatto entrare in campo il giocatore nemmeno nel secondo tempo da subentrato.

Anche i tifosi non avrebbero preso bene questa scelta del tecnico capitolino. Lazzari aveva trovato spazio in Coppa Italia nella sfida con la Juve ma non era riuscito a rendersi protagonista nel match. Sabato con l’Atalanta il giocatore vorrebbe tornare a lasciare il segno.