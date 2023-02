Retroscena Lazio, scontri a distanza tra Sarri e Tare: per questo Cancellieri escluso? Il tecnico non crede nelle seconde linee

Alberto Della Palma sul Corriere dello Sport spiega così la poca fiducia di Sarri nei confronti delle seconde linee della Lazio.

‘Ma i continui scontri a distanza tra Sarri e il ds Tare – gestiti malamente dal senatore Lotito – hanno prodotto proprio questo: che la rosa non è completa e che Mau in campionato difficilmente cambia gli undici titolari, se non davanti a infortuni o squalifiche. Molti se la prendono con Luis Alberto (di più) e Milinkovic (di meno) ma se le alternative sono Marcos Antonio, Basic e il Vecino post mondiale è meglio puntare ancora sul talento dello spagnolo e del serbo proprio come fa Sarri, che ha praticamente escluso Cancellieri dalle rotazioni mettendo ai margini anche il giovane Romero. Anche se Lotito insiste nel definire la Lazio «una famiglia», la sensazione è che siano state avviate diverse pratiche di divorzio’.