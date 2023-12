Retroscena Isaksen: «Stai zitto!» a Cataldi. Cosa è successo tra i due giocatori della Lazio

Come riportato da Il Messaggero, ci sarebbe stato un siparietto nello spogliatoio della Lazio, dopo la vittoria sul Celtic, che riguarda Isaksen e Cataldi.

Il danese, ben voluto da tutti i suoi compagni di squadra, è anche spesso preso in giro in maniera scherzosa. Dopo la sua ottima prestazione in Champions League, all’ennesimo sfottò di Cataldi, ha risposto in maniera diretta «Stai zitto!», sinonimo di un clima disteso.