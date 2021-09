Retroscena Kostic: ecco perchè è saltato il suo passaggio alla Lazio

Clamoroso retroscena su Filip Kostic: l’Eintrach Francoforte ha comunicato alla Lazio una mail errata alla quale inviare la propria offerta

Filip Kostic è stato il grande colpo mancato della Lazio nella sessione di calciomercato appena conclusa. Come riferito da Gianluca Di Marzio però, dietro la rottura delle trattative tra i biancocelesti e l‘Eintracht Francoforte c’è un clamoroso retroscena.

I tedeschi hanno appositamente dato alla Lazio un indirizzo mail sbagliato per far credere allo stesso Kostic come la società di Lotito non avesse nessuna intenzione seria di presentare un’offerta per lui. L’inganno viene però scoperto dall’agente dell’esterno, Ramadani, che fa vedere al diretto interessato lo screen con la reale offerta di Tare, ovvero dieci milioni più due di bonus (contro i 13, bonus inclusi, richiesti dall’Eintracht). A quel punto Kostic va su tutte le furie, si ammutina e non parte per Bielefeld. La trattativa salta definitivamente e il ragazzo resta in Germania. Con un contratto in scadenza nel 2023 e senza rinnovo la Lazio potrebbe tornare all’assalto già dal prossimo mese di gennaio.