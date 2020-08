Repubblica – Serie A, ipotesi slittamento o playoff in caso di nuova emergenza

Repubblica riporta le soluzioni adottabili per il campionato di Serie A in caso di nuova emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

Il bollettino giornaliero del Covid-19 hanno segnalato un aumento dei contagi giornalieri. Nelle ultime 48 ore molti giocatori di Serie A hanno riscontrato positività al Coronavirus e il numero potrebbe aumentare nei prossimi giorni. Eventi che non possono passare inosservati e, come riportato da Repubblica.it avrebbe portato a far pensare agli organi competenti ad eventuali ipotesi d’emergenza relativamente ad uno slittamento della data d’inizio del campionato di Serie A. Ad oggi si comincerebbe nel weekend del 19 e 20 agosto ma, nel caso non fosse possibile cominciare per quella data, si potrebbe slittare al 3-4 ottobre (pochi giorni dopo la conclusione del calciomercato).

Repubblica parla addirittura di possibilità playoff, con una rivoluzione nell’intero format: 5 gironi da 4 squadre ciascuno e al termine playoff per le prime 12 (prime e seconde, più due migliori terze) e playout per le ultime due di ogni girone. Una rivoluzione che, al momento, non sembra ancora necessaria.