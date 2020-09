Repubblica – La Lazio pensa a Rojo del Manchester United

Dopo Fares e l’attaccante, la Lazio si muoverà per un difensore d’esperienza e roccioso.

Inzaghi è stato chiaro, servono rinforzi in tutti i reparti per essere competitivi. Dopo l’attaccante e il quinto di sinistra sarà la volta del difensore centrale, vera priorità per l’allenatore e la dirigenza. Secondo Repubblica la Lazio starebbe pensando a Marcus Rojo, in uscita dal Manchester United, nell’ultimo anno ha giocato in prestito all’Estudiantes. Al mister piacentino il giocatore sarebbe gradito, il prezzo del cartellino si aggira attorno agli 8 milioni di euro.