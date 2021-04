Repice: «Juve fuori dalla Champions? Deve temere il Napoli, la Lazio...»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24, Francesco Repice ha commentato la corsa a un posto in Champions

Nella sua lunga carriera, Francesco Repice ha commentato alcuni dei più grandi successi della del calcio italiano. Il Mondiale 2006 ma anche i tanti scudetti bianconeri e non solo. La storica voce di Radio Rai ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 per analizzare il momento del club bianconero, diviso tra la realtà di Pirlo e l’ombra di Allegri, ma anche per svelare alcuni aneddoti. C’è spazio anche per alcune dichiarazioni sulla Lazio.

Corsa Champions: Inter e Atalanta hanno il posto al sicuro. La Juve rischia di rimanere fuori con Milan, Napoli e Lazio in corsa per due posti?

«Con Milan e Lazio no, ma con il Napoli sì. Credo che la Juventus rischi soprattutto contro il Napoli, una squadra molto forte che viaggia alla velocità dell’Atalanta. Gattuso sta per abbandonare la panchina del Napoli e mi viene da ridere. Nella fase cruciale della stagione ha avuto fuori 12-13 titolari per un mese eppure il Napoli è lì e se avesse avuto l’organico a posto, a quest’ora sarebbe in lotta per lo scudetto. Il vero rivale è il Napoli».

