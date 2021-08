Repice: «Inter più che competitiva con Correa, ma Lotito...»

Francesco Repice – telecronista RAI – ha commentato la prossima Serie A, soffermandosi sul possibile trasferimento di Correa

Il telecronista Rai Francesco Repice è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, per commentare l’imminente partenza della nuova Serie A e l’eventuale arrivo di Correa alla nuova corte di Inzaghi. Ecco le sue parole

CORREA – «Quanto incassa l’Inter per la cessione di Lukaku? Quanto ha bisogno di monetizzare per potersi muovere sul mercato? Sennò ci vuole un’altra cessione. Quell’attacco sarebbe più che competitivo, ma devi sederti al tavolo con Lotito per Correa e non sarà una trattativa semplice. La Lazio sta bene e non deve svendere. E l’Inter ha problemi economici, non è una trattativa così facile».