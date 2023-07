Garlaschelli: «D’Amico era un fenomeno e amava la Lazio». Poi svela un retroscena

Renzo Garlaschelli, ex Lazio, ha ricordato Vincenzo D’Amico, scomparso ieri all’età di 68 anni: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Renzo Garlaschelli ha ricordato così Vincenzo D’Amico:

«Lo descrivevano come un fenomeno. Quando lo vidi pensai fosse uno scherzo, era troppo gracilino per essere così forte. In realtà era un campione vero. Amava la Lazio con tutto il cuore. Ci ho parlato l’ultima volta due settimane fa e mi diceva, ridendo, che avrebbe sconfitto la malattia. Arrivava sempre tardi, a ogni appuntamento. Ma non lo faceva per arroganza o disinteresse. Aveva una carica di simpatia unica. Da Maestrelli in poi, ci sono state tantissime morti improvvise e ingiuste. Fa male».