Rennes Lazio, Tare: «Prima pensiamo a fare il nostro, poi al Celtic»

Rennes Lazio, le parole di Igli Tare a pochi minuti dal fischio iniziale della partita di Europa League.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Igli Tare ha presentato la sfida di stasera: «Onestamente facciamo una brutta figura se pensiamo a loro e non vinciamo noi. Prima pensiamo di fare il nostro, poi speriamo che il Celtic faccia il suo dovere».

«Che l’eliminazione possa essere un “vantaggio”? Io ho sentito tanti commenti in settimana che non mi sono piaciuti. Sul valore di questa squadra, sui suoi obiettivi. Io penso solo che si debba giocare partita per partita. Andare avanti in Europa League è solo un bene per questa squadra».