Joris Gnagnon segna una doppietta, nella gara di ieri sera tra Rennes e Lazio. Come osserva Lazio Page nelle sue statistiche, l’ultima doppietta subita da un difensore centrale risaliva alla stagione 2007/2008, con le reti di Chiellini in Juventus Lazio il 27 aprile 2008.

L’ultima doppietta di un difensore centrale a favore della Lazio, invece, risale alla stagione 2003/2004, con Couto che così puniva l’Ancona.

