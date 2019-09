Rennes, l’allenatore Stéphan: «Il nostro un girone difficile, la Lazio è favorita!»

L’allenatore del Rennes Stéphan, alla vigilia del match con il Celtic, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche della Lazio

L’allenatore del Rennes, Julien Stéphan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match d’Europa League contro il Celtic: «Giocare l’Europa League è la nostra ricompensa per la vittoria in Coppa di Francia della scorsa stagione. Siamo motivati, i ragazzi sono consapevoli che affronteremo un girone molto più difficile di quello della passata stagione e che c’è una squadra, la Lazio, da considerare come la favorita. Così come non sono da sottovalutare Cluj e Celtic, due club abituati a questi palcoscenici».