Reja: «Spero che gli allenatori vengano accontentati, vedo che Sarri chiede...»

Edy Reja, intervenuto a TMW, ha commentato i movimenti di calciomercato che animano l’inizio del campionato

«Vedo Sarri che chiede in continuazione qualche movimento… Spero che questi allenatori vengano accontentati in modo da creare squadre sempre più competitive. Anche Gasperini si lamenta spesso ma fa bene, batte i pugni quando magari non si centra qualche obiettivo. Poi sono sempre gli allenatori quelli che ci vanno di mezzo…».