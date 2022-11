Reja «Lotito adora Sarri. Sulla Champions e il rapporto con Klose…»

Edy Reja, ex tecnico della Lazio, ha parlato del rapporto tra Sarri e Lotito ricordando anche il periodo trascorso con Klose

Edy Reja, ex tecnico della Lazio, ha parlato a 360 gradi della stagione dei biancocelesti, del rapporto tra Lotito e Sarri e del suo con Klose:

«Prendeva i palloni e li metteva nella sacca a fine allenamento, vedere i ragazzi della Primavera andare via senza raccoglierli, lo disturbava. Il primo giorno a Formello disse ai magazzinieri di non pulire i suoi scarpini, perché ci avrebbe pensato da solo. Questi sono i campioni. Gente da ammirare. Studiava gli avversari. Chiedeva le cassette per vedere i difensori che lo avrebbero marcato. Giocava sul centimetro, sugli anticipi. Grandissimo centravanti. Non so se diventerà un grandissimo allenatore. Di sicuro potrà essere di insegnamento a tanti ragazzi. Adora Maurizio. Fanno una bella coppia. Dal punto di vista tattico, come il primo anno a Napoli, Sarri ha avuto alti e bassi, ma c’è un filo logico, ora i calciatori lo conoscono, la squadra gioca bene. Ha vinto tatticamente e meritando il derby. La Champions? Ci spero, ma è dura. La Lazio dovrebbe uscire dalla Conference per arrivare tra le prime quattro in Serie A».