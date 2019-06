Reja: «Lazio avanti con Inzaghi, ma alcuni giocatori…»

Reja, le parole del ct dell’Albania

Abbandonato il calcio italiano Edy Reja è pronto per la sua nuova avventura con la nazionale albanese. Ecco le sue parole riportate da gazzetta.it: «Ero stanco di allenare squadre di club, dopo l’Atalanta avevo respinto alcune proposte interessanti come Udinese, Benevento e Verona. Volevo chiudere la carriera togliendomi l’ultimo sfizio: una nazionale. Ero stato vicino alla Slovenia, ma la cosa è sfumata. Quando è arrivata la chiamata di Armat Duka, presidente della federazione albanese, ho accettato subito».

SULLA LAZIO: «La Lazio va avanti con Inzaghi. E’ giusto così, ha fatto bene, ma ci sono giocatori di qualità che forse dovevano rendere di più. Ma la Coppa Italia è una vittoria importante».

SU BERISHA: «Berisha l’ho allenato alla Lazio, conosco quanto vale. Quest’anno è stato penalizzato da qualche errore, ma non si discute in Nazionale, anche perché Strakosha starà fuori a lungo per infortunio».