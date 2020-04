Reja racconta Klose: «Quella volta che non voleva entrare…»

Edy Reja, ex allenatore della Lazio, ha svelato un aneddoto particolare su Klose durante una lunga intervista

Un’intervista per raccontare il delicato momento che il mondo del calcio sta vivendo, ma anche per parlare di calcio e…di Lazio. Edy Reja, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, si è raccontato rivelando anche un aneddoto particolare su Klose:

«Una volta Klose mi ha guardato storto, non voleva entrare. Mancavano un paio di minuti, avevo bisogno di far tirare il fiato a un suo compagno che non stava più in piedi. Mi guardò come per dire: ‘Io non entro per due minuti’. Io lo guardai come per dire: ‘Tu entri, altro che’. Ovviamente, entrò».