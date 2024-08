Reitz Lazio, CONFERME sull’interesse. Ma non solo lui in lista: si pensa anche a QUESTO profilo

Reitz Lazio, conferme sull’interesse per il centrocampista tedesco. Ma non c’è solo lui in lista per il centrocampo: le ultime novità

Come rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il calciomercato Lazio è sempre in cerca di un centrocampista con cui puntellare il reparto. Conferme sull’interesse per il tedesco Reitz, rivelazione dell’ultima stagione con il Monchengladbach.

Ma non c’è solo lui in lista. Tra i vari big, come Folorunsho e Alcaraz, spunta anche la possibilità che prenda quota un nome non ancora fatto in questi ultimi giorni.