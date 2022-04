Reina titolare contro il Milan? L’emergenza lo rimette in pole

Pepe Reina è al momento l’unico portiere disponibile per la gara di domenica contro il Milan: lo spagnolo a caccia di riscatto

Pepe Reina potrebbe tornare titolare a sorpresa nella gara di domenica sera contro il Milan. A causa della grossa emergenza che ha colpito la Lazio infatti, al momento lo spagnolo è l’unico portiere a disposizione di Sarri.

I precedenti in stagione non sono positivi: 2 gol subiti all’andata e addirittura 4 in Coppa Italia: contro la sua ex squadra Reina va a caccia del riscatto.