Reina saluta l’aquila Olympia: «Pronto a volare per la Lazio»

Il nuovo acquisto in porta della Lazio fa già impazzire i tifosi sui social.

Nemmeno il tempo di abbracciare la squadra, i nuovi compagni e lo staff biancoceleste, che Pepe Reina già fa sognare i tifosi della Lazio su Instagram. Il portiere spagnolo infatti ha seguito il rito pre-partenza che ha previsto l’incontro con la padrona di casa, l’aquila Olympia.

Pronto a volare con la Lazio, piacere di conoscerti, Olympia.

Il post su Instagram dell’ex Liverpool “ufficializza”, qualora ancora ce ne fosse stato bisogno, l’approdo in biancoceleste di Pepe. Che come Olympia, volerà tra i pali per custodire la porta della prima squadra della Capitale.