Reina, prestazione horror al Maradona e 4 in pagella: «È un incubo»

Prestazione da 4 in pagella per Reina al Maradona. 5 gol subiti e qualche errore di troppo per il portiere della Lazio

Pepe Reina torna in campo nel “suo stadio”, dove ha giocato per tanti anni col Napoli, e diventa protagonista in negativo. Una prestazione horror che gli vale il 4 in pagella del Corriere dello Sport.

«Lo frega il “miedo escénico” del suo stadio e sul sinistro di Politano concede il primo palo. E non si fa, né alla sua età, né in genere. Il resto è un incubo».