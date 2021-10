Reina e la monetina, la Lazio non farà reclamo: deciderà il Giudice Sportivo

Per l’episodio di Reina – colpito da una monetina – la Lazio non farà reclamo. Decideranno il Giudice Sportivo e la Procura Federale

A punire i tifosi dell’Atalanta ci penseranno il Giudice Sportivo e la Procura federale, perchè la Lazio non farà reclamo: «Per una monetina non si vince o perde a tavolino come un tempo», si legge su La Gazzetta Sportiva. Dopo lo spiacevole episodio di ieri che ha visto come sfortunato protagonista Reina, bersagliato da oggetti da parte della curva nerazzurra. Il portiere ha lasciato comunque vincere il fairplay, perchè non ha fermato il gioco nè si è lamentato, anzi, sconsolato ha ripulito l’area piccola rimediando anche il giallo di Guida.

Come riporta il Corriere dello Sport, adesso i bergamaschi rischiano una multa salata e probabilmente anche la squalifica del settore.