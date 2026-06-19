Luis Alberto racconta Reina: «Alla Lazio era felice anche quando non giocava. Lui è uno che scherza sempre»

Luis Alberto, ex giocatore e icona della Lazio, ha condiviso un ricordo speciale relativo all’ex compagno di squadra nella Capitale Pepe Reina

Luis Alberto torna a parlare del suo passato alla Lazio e lo fa con parole di grande affetto per Pepe Reina, suo connazionale ed ex compagno di squadra in biancoceleste. L’ex centrocampista spagnolo ha parlato per Dazn e ha raccontato il rapporto costruito con il portiere, soffermandosi non solo sul valore tecnico dell’ex estremo difensore, ma soprattutto sul peso umano avuto all’interno dello spogliatoio.

Nel suo intervento, Luis Alberto ha scelto un tono leggero per descrivere Pepe Reina, ma dietro le battute emerge un legame profondo. I due hanno condiviso momenti importanti durante l’esperienza alla Lazio, vivendo quotidianamente lo stesso gruppo e lo stesso ambiente. Le sue parole:

«Pepe è un tipo molto divertente. Se dico qualcosa e domani lo vado a trovare, mi dà uno ‘scappellotto’ dietro la nuca. Pepe è un grande, mi picchia di sicuro (ride, n.d.r.). Ho avuto la fortuna di vivere molto tempo insieme a lui e alla sua famiglia, ed è una delle persone migliori che si possano incontrare al mondo.

Oltre a essere un giocatore, era un padre per tutti e portava positività nello spogliatoio. Alla Lazio era sempre felice, sia quando giocava che quando stava in panchina. Lui riesce a capire quando stai perdendo la tua strada: è in quel momento che ti prende e ti riporta sul percorso giusto. Ora fa l’allenatore, si vedeva che era il suo destino. Credo che avrà una carriera da allenatore persino migliore di quella da calciatore».

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Il passaggio più significativo riguarda il ruolo di Reina nel gruppo biancoceleste. Luis Alberto lo descrive come una figura capace di aiutare i compagni nei momenti difficili, intervenendo quando qualcuno rischiava di perdere lucidità o direzione. Non soltanto un portiere esperto, dunque, ma un uomo spogliatoio, in grado di trasmettere serenità anche nei periodi più complessi della stagione.